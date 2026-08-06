Bhagalpur News: प्वाइजनिंग मामले में महिला रेफर
Bhagalpur News: सुल्तानगंज के कमरगंज में एक 35 वर्षीय महिला चंपा देवी को सल्फास की दवा खाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जानकारी दी।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के कमरगंज से प्वाइजनिंग मामले में एक 35 वर्षीय महिला चंपा देवी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाया गया। जहां से उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। चिकित्सक ने बताया कि महिला ने सल्फास की दवा खा ली थी।
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