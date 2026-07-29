Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के मानिकपुर में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें काजल कुमारी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोग और परिजन उसे सदर अस्पताल अररिया ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला काजल कुमारी बताया जा रहा है।
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