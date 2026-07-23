Bhagalpur News: अररिया : करोड़ दिघली गांव मारपीट, एक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया : करोड़ दिघली गांव मारपीट, एक जख्मी
Bhagalpur News: अररिया के करोड़ दिघली गांव में आपसी विवाद के चलते एक महिला मिन्नती घायल हो गई। उसका ईलाज सीएचसी पलासी में कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। डॉक्टर चंदन कुमार ने इसकी जानकारी दी।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार पलासी (ए.सं.)। प्रखंड के करोड़ दिघली गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक महिला घायल हो गये। घायल महिला मिन्नती का ईलाज सीएचसी पलासी में कराया गया। इस बात की जानकारी डॉ. चंदन कुमार ने देते हुए बताया कि उक्त महिला का ईलाज सीएचसी पलासी में होने के बाद फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है।
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