Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया : करोड़ दिघली गांव मारपीट, एक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अररिया के करोड़ दिघली गांव में आपसी विवाद के चलते एक महिला मिन्नती घायल हो गई। उसका ईलाज सीएचसी पलासी में कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। डॉक्टर चंदन कुमार ने इसकी जानकारी दी।

Bhagalpur News: अररिया : करोड़ दिघली गांव मारपीट, एक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार पलासी (ए.सं.)। प्रखंड के करोड़ दिघली गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक महिला घायल हो गये। घायल महिला मिन्नती का ईलाज सीएचसी पलासी में कराया गया। इस बात की जानकारी डॉ. चंदन कुमार ने देते हुए बताया कि उक्त महिला का ईलाज सीएचसी पलासी में होने के बाद फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है।

ये भी पढ़ें:Araria News: आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, महिला जख्मी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।