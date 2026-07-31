Bhagalpur News: कांवर यात्रा में घायल हुईं महिला कांवरिया, रेफर
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में कांवर यात्रा के दौरान 45 वर्षीय महिला कांवरिया गायत्री देवी गिर गईं, जिससे वह घायल हो गईं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। महिला ने बताया कि वह केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसलीं।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। कांवर यात्रा में निकलीं समस्तीपुर की 45 वर्षीय महिला कांवरिया गायत्री देवी कांवर लेकर गिर गईं। इससे वह घायल हो गईं। एम्बुलेंस से महिला कांवरिया को सीएचसी सुल्तानगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल महिला कांवरिया ने बताया कि कांवर यात्रा के दौरान अपर रोड में केले के छिलके पर पैर पड़ने के कारण फिसलकर घायल हो गईं।
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