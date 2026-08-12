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Bhagalpur News: पति-पुत्र को घायल करने का मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में एक महिला ने अपने पति और पुत्र के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि होटल में काम कर रहे पति और पुत्र के साथ नामजद आरोपी ने हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: पति-पुत्र को घायल करने का मामला दर्ज

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर की एक महिला ने पति एवं पुत्र के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने की नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। कहा कि शिवनंदनपुर में होटल चलाती हूं। पुत्र एवं पति होटल में काम कर रहे थे, तभी नामजद आरोपी आया एवं मारपीट कर घायल कर दिया। मेरी कान की बाली खींच ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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