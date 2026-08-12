Bhagalpur News: महिला ने विभिन्न आरोपों के तहत कराया मामला दर्ज
Bhagalpur News: सुल्तानगंज के एक गांव की महिला ने थाना में FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने घर में घुसकर दुर्व्यवहार, दुष्कर्म का प्रयास, पति के साथ मारपीट और मंगलसूत्र एवं बाली छीनने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने विभिन्न आरोपों के तहत थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में महिला ने आरोपी पर घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने, दुष्कर्म का प्रयास करने तथा पति के साथ मारपीट कर घायल कर देने, मंगलसूत्र एवं बाली छीन लेने का आरोप लगाया है। पुलिस दर्ज मामले की जांच कर रही है।
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