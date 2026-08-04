Bhagalpur News: किशनगंज: बैंक से रुपये निकालने आई महिला ने 9 हजार रुपए ठगी का लगाया आरोप
Bhagalpur News: किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में एक महिला साकेरून निशा से बैंक में रुपये निकालते समय 9,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को पैसे बदलवाने के बहाने धोखा दिया और रुपये चुरा लिए। महिला ने पहचानकर आरोपी को पकड़ा, और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच चल रही है।
Bhagalpur News: किशनगंज, संवाददाता। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में रुपये निकालने आई एक महिला से 9 हजार रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है।मामले में पुराना खगड़ा निवासी महिला साकेरून निशा ने सोमवार को किशनगंज सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित महिला 31 जुलाई को बैंक से अपने बचत खाते से 35 हजार रुपये निकालकर गिन रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने नोट पर कलम का निशान होने की बात कहकर उसे बैंक काउंटर से नोट बदलवाने की सलाह दी। महिला के काउंटर की ओर जाने के दौरान आरोपी ने कथित रूप से रुपये में से बड़ी रकम निकाल ली और बाकी रुपये वापस रख दिए।
जब महिला ने दोबारा गिनती की तो रुपये कम मिले। तब तक आरोपी बैंक से फरार हो चुका था। 3 अगस्त को पीड़ित महिला ने उक्त युवक को शहर के सब्जी मंडी के पास पहचान लिया। इसके बाद परिजनों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।मामले की जांच की जा रही है।
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