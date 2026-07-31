Bhagalpur News: ग्रामीण चिकित्सक पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप
Bhagalpur News: कहलगांव के सनोखर चौक स्थित एक निजी क्लीनिक में एक महिला ने झोलाछाप चिकित्सक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के विरोध और शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा हुआ। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। अंततः महिला ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर चौक स्थित एक निजी क्लीनिक में बुधवार की देर शाम इलाज कराने पहुंची एक महिला ने वहां मौजूद एक झोलाछाप चिकित्सक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के विरोध और शोर मचाने पर क्लीनिक में अफरा-तफरी फैल गई तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। करीब आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की भी चर्चा है। सूचना पर सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। सनोखर थानाध्यक्ष पंकज किशोर ने बताया कि महिला ने पहले आवेदन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।