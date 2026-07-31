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Bhagalpur News: ग्रामीण चिकित्सक पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव के सनोखर चौक स्थित एक निजी क्लीनिक में एक महिला ने झोलाछाप चिकित्सक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के विरोध और शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा हुआ। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। अंततः महिला ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया।

Bhagalpur News: ग्रामीण चिकित्सक पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर चौक स्थित एक निजी क्लीनिक में बुधवार की देर शाम इलाज कराने पहुंची एक महिला ने वहां मौजूद एक झोलाछाप चिकित्सक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के विरोध और शोर मचाने पर क्लीनिक में अफरा-तफरी फैल गई तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। करीब आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की भी चर्चा है। सूचना पर सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। सनोखर थानाध्यक्ष पंकज किशोर ने बताया कि महिला ने पहले आवेदन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया।

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