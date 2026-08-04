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Bhagalpur News: कटिहार: वर्षों बाद लौटे सफेद बगुले, शनि मंदिर के बटवृक्ष पर बनाया आशियाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बारसोई, नगर पंचायत के शनि मंदिर परिसर का बटवृक्ष सफेद बगुलों का आशियाना बन गया है। पहले ये बगुले खेतों और तालाबों में आम थे, लेकिन अब उनकी संख्या घट रही है। स्थानीय लोग बगुलों को देखकर खुश हैं और बटवृक्ष के संरक्षण की अपील कर रहे हैं।

Bhagalpur News: कटिहार: वर्षों बाद लौटे सफेद बगुले, शनि मंदिर के बटवृक्ष पर बनाया आशियाना

Bhagalpur News: बारसोई, निज प्रतिनिधि। नगर पंचायत स्थित शनि मंदिर परिसर का विशाल एवं वर्षों पुराना बटवृक्ष इन दिनों सफेद बगुलों का सुरक्षित आशियाना बन गया है। सुबह और शाम बड़ी संख्या में बगुलों का इस वृक्ष पर जुटना स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लंबे समय बाद एक साथ इतने बगुलों को देखकर लोगों में उत्सुकता के साथ खुशी भी देखी जा रही है। नगर वासियों का कहना है कि एक समय था जब सफेद बगुले धान के खेतों, तालाबों और अन्य जलाशयों में आसानी से दिखाई देते थे।

बगुलों की घटती संख्या

खेती के तौर-तरीकों में बदलाव, जल स्रोतों के घटते दायरे, पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण अब इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी के लिए इन पक्षियों को करीब से देखना भी दुर्लभ होता जा रहा है। हनुमान मंदिर परिसर का यह बटवृक्ष अब बगुलों के सुरक्षित बसेरे के रूप में पहचान बना रहा है। सुबह भोजन की तलाश में निकलने वाले बगुले शाम ढलते ही फिर इसी वृक्ष पर लौट आते हैं। पक्षियों की चहचहाहट से मंदिर परिसर का वातावरण भी मनमोहक हो जाता है। प्रकृति प्रेमियों ने प्रशासन और स्थानीय लोगों से इस बटवृक्ष तथा आसपास के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण की अपील की है। उनका कहना है कि यदि ऐसे पेड़ों और पक्षियों के आवास को सुरक्षित रखा जाए तो क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

नगर पंचायत के शनि मंदिर परिसर में बगुलों के लिए क्या सुरक्षित आशियाना बन गया है?
नगर पंचायत के शनि मंदिर परिसर का विशाल एवं वर्षों पुराना बटवृक्ष सफेद बगुलों का सुरक्षित आशियाना बन गया है।
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