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Bhagalpur News: उमस से बेहाल हुए लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में मंगलवार सुबह मौसम ने राहत और चुनौती दोनों दी। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अधिक नमी के कारण 32 डिग्री का एहसास हुआ। हवा 5-12 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है और उमस बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में उमस परेशान करेगी, जबकि दोपहर बाद बारिश की संभावना है।

Bhagalpur News: उमस से बेहाल हुए लोग

Bhagalpur News: कटिहार। जिले में मंगलवार की सुबह मौसम ने राहत और चुनौती दोनों का संकेत दिया। सुबह तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिक नमी के कारण लोगों को 32 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हुआ। पूर्वी दिशा से 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन वातावरण में अत्यधिक उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे तक उमस लोगों को परेशान करेगी। वहीं दोपहर बाद बारिश की संभावना प्रबल है।

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