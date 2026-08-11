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Bhagalpur News: धूप और छांव के बीच मौसम रहा गर्म, उमस बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सोमवार का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री व न्यूनतम 27.2 डिग्री रहा भागलपुर, वरीय

Bhagalpur News: धूप और छांव के बीच मौसम रहा गर्म, उमस बढ़ी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में सोमवार का मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क रहा। सबौर समेत आसपास के इलाकों में तीन मिलीमीटर हल्की बारिश हुई। अधिकांश समय आसमान में तेज धूप चमकती रही। वहीं बादलों की आवाजाही के बीच धूप व छांव की स्थिति बनी रही। तेज धूप व उमस से लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर में दिन का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री रहा, लेकिन लोगों को 43 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास हुआ। वहीं सुबह में न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। इस समय हवा में नमी की मात्रा 82 फीसदी रही, लेकिन धूप के कारण हवा में नमी की मात्रा दोपहर तक कम होकर 59 प्रतिशत हो गई।

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3.8 किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 से 12 अगस्त के दौरान भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

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