Bhagalpur News: धूप और छांव के बीच मौसम रहा गर्म, उमस बढ़ी
Bhagalpur News: सोमवार का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री व न्यूनतम 27.2 डिग्री रहा भागलपुर, वरीय
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले में सोमवार का मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क रहा। सबौर समेत आसपास के इलाकों में तीन मिलीमीटर हल्की बारिश हुई। अधिकांश समय आसमान में तेज धूप चमकती रही। वहीं बादलों की आवाजाही के बीच धूप व छांव की स्थिति बनी रही। तेज धूप व उमस से लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर में दिन का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री रहा, लेकिन लोगों को 43 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास हुआ। वहीं सुबह में न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। इस समय हवा में नमी की मात्रा 82 फीसदी रही, लेकिन धूप के कारण हवा में नमी की मात्रा दोपहर तक कम होकर 59 प्रतिशत हो गई।
3.8 किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 से 12 अगस्त के दौरान भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें