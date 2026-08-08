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Bhagalpur News: अररिया : तेज धूप के साथ उमस गर्मी बनी आफत, हर कोई परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया जिले में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे लोग वायरल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडई की डिमांड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है।

Bhagalpur News: अररिया : तेज धूप के साथ उमस गर्मी बनी आफत, हर कोई परेशान

Bhagalpur News: अररिया से चंदन कुमार की रिपोर्ट जिले में पल-पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। कभी आसमान में बादल मंडराने के साथ बारिश होने लगती है तो कभी तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों के लिए आफत बन जाती है। इस बीच तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव होने के कारण सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोग वायरल बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को भी दिनभर मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। सुबह से लेकर करीब दस बजे तक आसमान में बादल छाए रहे। आसमान में मंडराते बादल को देखकर लग रहा था कि जिले में जोरदार बारिश होगी लेकिन इसके बाद मौसम में फिर अपना मिजाज बदल दिया। आसमान से बादल छा गए और धूप खिल गई। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ धूप का प्रकोप भी बढ़ते गया, दोपहर होते-होते लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो गए। हालांकि रुक-रुक कर हवा चलने के कारण लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती रही। धूप और छांव के बीच भरी गर्मी से जिले वास बेहाल रहे। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान का 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई जबकि न्यूनतम पारा 28 डिग्री सेल्सियस रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक इसी तरह धूप और छांव के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना दिख रही है। इसी तरह शुक्रवार को भी लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे। दोपहर के वक्त गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग गर्मी से बचने के लिए लोग इधर-उधर बिलबिलाते नजर आए। चिलचिलाती धूप से लोगों का हाल बेहाल रहा। दोपहर के वक्त लोगों को भीषण गर्मी से पंखे भी राहत नहीं पहुंचा पा रही थी.

डाभ और ठंडई की बढ़ी डिमांड:

जिले में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच शहर से लेकर ग्रामीण हाट बाजारों में ठंडई की दुकानों में रौनक बढ़ गयी है। ऐसे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौटने लगी है, क्योंकि इससे पूर्व बारिश और गर्मी का प्रकोप कम रहने के चलते इन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कम दिख रही थी, मगर अब गर्मी बढ़ने के साथ ठंडई आदि की दुकानों में फिर रौनक बढ़ने लगी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अररिया में अधिकतम तापमान क्या था?
शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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