Bhagalpur News: बांका: मौसम की बेरुखी जारी, धूप-छांव के बीच उमस से लोग बेहाल
Bhagalpur News: बांका में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। शुक्रवार को दिनभर धूप और बादल की आवाजाही रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे उमस बढ़ गई और लोग गर्मी से परेशान हो गए। किसानों को धान की फसल के लिए बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शुक्रवार को दिनभर कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही बनी रही। बारिश नहीं होने से उमस काफी बढ़ गई, जिससे लोग गर्मी से परेशान रहे। सुबह से ही तेज धूप निकलने के बाद दोपहर में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं होने से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को उमस के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की भी नजरें अच्छी बारिश पर टिकी हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा आवश्यक है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को दिनभर गर्मी और चिपचिपी उमस झेलनी पड़ी।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।
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