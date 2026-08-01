Bhagalpur News: मनोकामना नाथ मंदिर संपर्क मार्ग से दूर कराया जलजमाव
Bhagalpur News: पीरपैंती में जलजमाव के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने वार्ड 7 में समस्याओं का समाधान किया, जहाँ सड़क को जेसीबी से दुरुस्त किया गया। प्रखंड प्रमुख और अन्य अधिकारियों ने जलजमाव स्थल का निरीक्षण किया, खासकर मनोकामना नाथ मंदिर के निकट।
Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि सुंदरपुर से हजूरनगर, गोपालीचक दियारा संपर्क मार्ग में नगर पंचायत पीरपैंती के वार्ड नंबर सात में काफी दूर तक जलजमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी मार्ग जो प्रखंड मुख्यालय से सटे मनोकामना नाथ मंदिर का भी संपर्क मार्ग है। पहली सोमवारी के मद्देनजर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और प्रमुख आदि का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। शुक्रवार को गर्दी आदि गिरवाकर और जेसीबी से लेबलिंग कराकर सड़क को दुरुस्त करा दिया गया। प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, सीओ चंद्रशेखर कुमार, पीरपैंती थानाध्यक्ष पंकज रावत आदि ने भी जल जमाव स्थल एवं मनोकामना नाथ मंदिर का भी अवलोकन किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।