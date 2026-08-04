Bhagalpur News: किशनगंज: मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान
Bhagalpur News: बिशनपुर के मौधो पंचायत के काजी टोला चुनामारी गांव के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। हल्की बारिश से ही गांव की सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था की मांग की, लेकिन कोई समाधान नहीं आया है। अब वे प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
Bhagalpur News: बिशनपुर, निज संवाददाता। कोचाधामन प्रखंड के मौधो पंचायत के वार्ड नं 14 व 15 काजी टोला चुनामारी गांव के लोग जलजमाव की समस्या से काफी परेशान है। स्थानीय ग्रामीण सह समाजसेवी मो बाबुल आलम,अलकमा गाजी,जुबेर आलम,सायक आलम, सफर आलम,मुन्ना आलम, मुजीब आलम, रफीक आलम, सायाम परवेज व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि हल्की बारिश मे ही गांव की सड़के और गलियों में जलजमाव हो जाता है। सड़क और लोगों के घरों में पानी लग गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घर आंगन में कई दिनों तक पानी लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों के आंगन में भी पानी लगा हुआ है।
समाजसेवियों की चिंता
सामाजिक कार्यकर्ता मो बाबुल आलम व सांसद प्रतिनिधि मो शयाम परवेज ने कहा कि ग्रामीणों की इस समस्या का सुध लेने वाला कोई नहीं,कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मौधो काजी टोला की जलजमाव की समस्या से अवगत कराते हुए जल निकासी के लिए नाला निर्माण और समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई,लेकिन नतीजा सिफ़र निकला और लोग जलजमाव की समस्या से ग्रसित है। स्थानीय लोगों जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए मौधो काजी टोला ग्राम की जलजमाव की समस्या की ओर आकृष्ट कराते हुए शीघ्र जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की。
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