Bhagalpur News: दरियापुर में चाबी खराब होने से पेयजलापूर्ति बंद
Bhagalpur News: दरियापुर में पानी की टंकी का चाबी खराब होने के कारण पानी सप्लाई एक सप्ताह से बंद है। पंचायत के मुखिया आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की कनीय अभियंता नेहा कुमारी ने समस्या को जल्दी ठीक करने का आश्वासन दिया है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड के दरियापुर में पानी टंकी का चाबी खराब होने से पानी सप्लाई बंद हो गया है। पंचायत के मुखिया आलोक कुमार ने कहा कि यह समस्या एक सप्ताह से बनी हुई है। विभाग के कनीय अभियंता नेहा कुमारी द्वारा ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है। पेयजल आपूर्ति बंद होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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