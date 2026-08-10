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Bhagalpur News: लखीसराय: आवेदन पत्र देने के बाद भी जलापूर्ति नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र के 17 नं. वार्ड में जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पचास से अधिक घरों में कई वर्षों से पानी की कमी है। पानी की आपूर्ति के लिए मोटर पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में नगर परिषद की बैठक में उचित कदम उठाने की बात की गई है।

Bhagalpur News: लखीसराय: आवेदन पत्र देने के बाद भी जलापूर्ति नहीं

Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के 17 नं. वार्ड के पीपल के नीचे से मस्जिद के बगल में अब तक जलापूर्ति नहीं शुरू की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सहयोग शिविर में आवेदन पत्र दिया गया था। करीब पचास घरों में नल-जल के पानी की आपूर्ति कई वर्षों से नहीं की जा रही है। स्थिति यह है कि थाना के राजकीय नलकूप से पानी की आपूर्ति यहां तक नहीं हो पाती है। पुरानी बाजार और बाजार के मोहल्ले के कई लोगों के द्वारा मोटर से पानी के पाइप में जोड़ दिया गया है। नगर परिषद की हाल में हुई बैठक में मोटर बैठाने वालों के खिलाफ जांच-पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात की गई थी।

यही स्थिति चकमसकन के कई घरों में नल-जल का पानी नहीं आ पा रहा है। लोगों ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय की जलापूर्ति का कार्य पीएचईडी प्रशाखा के जिम्मे आ गया है।

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