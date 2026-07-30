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Bhagalpur News: पानी को तरसे शाहजंगी के ग्रामीण, सड़क पर उतरने की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के शाहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 6 मोहद्दीनपुर में पानी की आपूर्ति कई दिनों से ठप है। इस पर गांव वालों ने टंकी संचालक और पीएचईडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पानी की कमी के कारण ग्रामीणों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है।

Bhagalpur News: पानी को तरसे शाहजंगी के ग्रामीण, सड़क पर उतरने की चेतावनी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। पीएचईडी विभाग की घोर अनदेखी के कारण शाहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 6 मोहद्दीनपुर में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। पानी न मिलने से उग्र ग्रामीणों ने टंकी संचालक और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी संचालक नियमित जलापूर्ति नहीं करते। स्थिति इतनी भयावह है कि महिला, बच्चे और बुजुर्ग दूर-दराज के चापाकलों से पानी ढोने को मजबूर हैं। कई जगह लोग जमीन में गड्ढा खोदकर दूषित पानी भर रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। मुखिया प्रतिनिधि मो. सिराज ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग मौन है।

स्थानीय निवासी मो. फिरोज और आतिफ सहित आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं हुई, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।

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