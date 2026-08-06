Bhagalpur News: शाहकुंड के किरणपुर चौक पर पानी की किल्लत
Bhagalpur News: शाहकुंड के अंबा पंचायत के किरणपुर चौक पर पानी की गंभीर कमी हो गई है, जिससे निवासियों और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया राकेश कुमार ने विभाग से मदद मांगी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अभियंता ने बताया कि समस्या को समझा गया है और चापाकल उपलब्ध होते ही काम किया जाएगा।
Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड की अंबा पंचायत की किरणपुर चौक पर इन दिनों पानी की किल्लत बढ़ गई है। वहां रहने वाले लोगों, दुकानदारों एवं आने-जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। यही नहीं आजकल बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। पंचायत के मुखिया राकेश कुमार उर्फ बबलू का कहना है कि इसके लिए पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को कई बार पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। इनके द्वारा वहां बोरिंग कराकर पेयजल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस दिशा में आज तक काम नहीं हुआ है। इस संबंध में कनीय अभियंता नेहा कुमारी ने कहा कि वहां की समस्या ध्यान में है।
जैसे ही चापाकल उपलब्ध हो जाएगा, वहां लगवा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें