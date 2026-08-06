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Bhagalpur News: शाहकुंड के किरणपुर चौक पर पानी की किल्लत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शाहकुंड के अंबा पंचायत के किरणपुर चौक पर पानी की गंभीर कमी हो गई है, जिससे निवासियों और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया राकेश कुमार ने विभाग से मदद मांगी, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अभियंता ने बताया कि समस्या को समझा गया है और चापाकल उपलब्ध होते ही काम किया जाएगा।

Bhagalpur News: शाहकुंड के किरणपुर चौक पर पानी की किल्लत

Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड की अंबा पंचायत की किरणपुर चौक पर इन दिनों पानी की किल्लत बढ़ गई है। वहां रहने वाले लोगों, दुकानदारों एवं आने-जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। यही नहीं आजकल बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। पंचायत के मुखिया राकेश कुमार उर्फ बबलू का कहना है कि इसके लिए पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को कई बार पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। इनके द्वारा वहां बोरिंग कराकर पेयजल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस दिशा में आज तक काम नहीं हुआ है। इस संबंध में कनीय अभियंता नेहा कुमारी ने कहा कि वहां की समस्या ध्यान में है।

जैसे ही चापाकल उपलब्ध हो जाएगा, वहां लगवा दिया जाएगा।

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