Bhagalpur News: सन्हौला के सात वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था बाधित

Bhagalpur News: फाजिलपुर सकरामा पंचायत के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। नल-जल व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वार्ड पांच में सोलर जलापूर्ति योजना बंद है, जबकि अन्य वार्डों में अतिरिक्त बोरिंग की जरूरत है। जिला पदाधिकारी और विधायक की बात सुनने को कोई राजी नहीं हो रहा है।

Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र। प्रखंड का फुलवारीशरीफ कहा जाने वाला फाजिलपुर सकरामा पंचायत पेयजल समस्या से जूझ रहा है। सात निश्चय के अंतर्गत नल-जल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पंचायत के लोग जैसे-तैसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। विभाग किसी की नहीं सुन रहा है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हों या विधायक, किसी से बात नहीं बन रही है। पंचायत के सात वार्ड पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।

पेयजल संकट चकसुलेमान वार्ड संख्या पांच में पीएचईडी द्वारा सोलर सिस्टम वाला जलापूर्ति योजना लगाया गया था, जो पिछले एक साल से बंद पड़ा है। इसी वार्ड में पंचायत की मुखिया शोभा देवी का आवास भी है। ऊपर सकरामा वार्ड संख्या नौ में अतिरिक्त बोरिंग कराया गया है, लेकिन पानी की टंकी न होने से जलापूर्ति बाधित है। छोटी रमासी वार्ड संख्या 14 और 15 में 70-75 घरों को पानी नहीं मिल रहा है। निज सकरामा के वार्ड संख्या सात (अनुसूचित टोला) और वार्ड संख्या तीन के लगभग 75-75 घरों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इन दोनों वार्डों में अतिरिक्त बोरिंग से ही समस्या का समाधान संभव है। वार्ड संख्या नौ में निजी जमीन पर बोरिंग होने के कारण लंबे समय से विवाद बना हुआ है, जिससे जलापूर्ति बाधित है। प्रभावित लोग दूसरों के निजी घरेलू बोरिंग से पानी ले रहे हैं। वार्ड संख्या एक (पासवान टोला) में नया बोरिंग कराया गया है, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था बाधित है। दूसरे के घर से पानी लेने में कभी-कभी अपमान भी सहना पड़ता है।

समस्याओं का समाधान प्रखंड बीस सूत्रीय उपाध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि विजय मंडल ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए हुए सात महीने हो चुके हैं, लेकिन स्थिति पूर्ववत है। उन्होंने कहा कि नल-जल योजना जब पंचायत से निकलकर पीएचईडी विभाग के पास गई, तब से समस्या बनी हुई है। प्रखंड बीस सूत्रीय बैठक में विधायक शुभानंद मुकेश ने पीएचईडी अभियंता को निर्देश दिए थे। कनीय अभियंता अनीता कुमारी ने बताया कि वार्ड एक में आपूर्ति चालू करा दी गई है। वार्ड पांच का भी जल्द ठीक हो जाएगा और जहां अतिरिक्त बोरिंग की जरूरत है, उसके अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा।