Bhagalpur News: अररिया: मुख्य चौक-चौराहों और सड़कों पर गंदगी का जमाव

Bhagalpur News: फारबिसगंज से अंजनी गौतम की रिपोर्ट फारबिसगंज नगर परिषद प्रशासन की कथित उदासीनता के कारण फारबिसगंज शहर की मुख्य सड़कों और चौक-चौराहों पर इन दिनों कूड़ा-कचरा का अंबार लगा हुआ है। जगह-जगह सड़क किनारे जमा गंदगी के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कूड़े के कारण आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और लोगों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ रहा है। शहर के सदर रोड, छुआपट्टी, एसके रोड, सुभाष चौक,आरबी लेन, अस्पताल रोड, बाजार समिति रोड सहित कई प्रमुख स्थानों पर सड़क किनारे कूड़े का जमाव देखा जा रहा है।

कई जगहों पर कूड़ा कई दिनों से पड़ा रहने के कारण धीरे-धीरे सड़ने लगा है। इससे राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर नियमित रूप से साफ-सफाई नहीं होने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शहरवासियों के अनुसार, विभिन्न इलाकों में कूड़ा उठाव के लिए व्यवस्था रहने के बावजूद कई स्थानों पर समय पर कूड़े का उठाव नहीं हो पा रहा है। इसके कारण लोग सड़क किनारे ही कूड़ा जमा करने को मजबूर हैं। कुछ स्थानों पर कूड़े के ढेर के कारण सड़क का किनारा भी संकरा हो गया है, जिससे वाहनों के आवागमन के दौरान परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से साफ-सफाई के नाम पर प्रत्येक माह लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर की प्रमुख सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा रहना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। लोगों ने कहा कि नियमित सफाई के साथ-साथ सड़क किनारे जमा कूड़े का तत्काल उठाव और कूड़ा फेंकने वाले स्थानों पर निगरानी की आवश्यकता है। इधर, शहर की समुचित साफ-सफाई नहीं होने को लेकर लोगों में नगर परिषद प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहरवासी विजय प्रकाश, सीए दीपक अग्रवाल, अमित भूपाल, पिंटू केशरी, बलराम जयसवाल, मनोहर शर्मा आदि ने नगर परिषद प्रशासन से सभी प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों की नियमित सफाई कराने, सड़क किनारे जमा कूड़े का शीघ्र उठाव कराने तथा कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।