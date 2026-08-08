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Bhagalpur News: सुपौल : योजनाओं से वंचित किये जाने से नाराज वार्ड सदस्य ने दिया इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: प्रतापगंज के भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड एक के सदस्य मो सादिक ने योजनाओं के अभाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को योजनाओं से वंचित करने के चलते जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका इस्तीफा पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Bhagalpur News: सुपौल : योजनाओं से वंचित किये जाने से नाराज वार्ड सदस्य ने दिया इस्तीफा

Bhagalpur News: प्रतापगंज (सुपौल) से विजय राज छाजेड़ की रिपोर्ट प्रखंड की भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड एक के सदस्य मो सादिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वार्ड सदस्य ने सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को योजनाओं से वंचित किए जाने को इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। इस बाबत मो सादिक ने बताया कि वार्ड जनता की कई बुनियादी जरूरतें और समस्याएं हैं। वार्डस्तर की जनता अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड सदस्य के पास पहुंचती है। लेकिन वार्ड स्तर पर विकास कार्यों से संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण लोगों की मांगों को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य के रूप में जनता की समस्याओं का समाधान कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों को योजनाओं से वंचित रखा जाएगा तो वे जनता की मांगों का सही तरीके से निर्वहन कैसे कर पाएंगे। इसी कारण वे काफी आहत होकर अपना कारण बताते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वार्ड सदस्य ने कहा कि जनता ने उन्हें विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुना था। वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते थे, लेकिन योजनाओं के अभाव में ऐसा कर पाना संभव नहीं हो रहा था। इसी को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा पंचायत के मुखिया को सौंप दिया है। वार्ड सदस्य के इस्तीफे के बाद पंचायत क्षेत्र में इसकी चर्चा गरम हो गई है।

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