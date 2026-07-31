Bhagalpur News: मां काली को छप्पन भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना

Bhagalpur News: भागलपुर। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस व सावन मास के पहले दिन हबीबपुर स्थित बढ़ई टोला काली मंदिर प्रांगण में विषहरी पूजा केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के सानिध्य में मां काली को छप्पन भोग लगाकर एवं 1001 दीपक जलाकर सुख समृद्धि व शांति की कामना की गई। वहीं मां विषहरी के भजन कीर्तन की शुरुआत की गई। लोगों ने अंग क्षेत्र के बिहुला विषहरी पूजा को राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग की। सार्वजनिक अवकाश की मांग पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में श्रीश्री 108 विषहरी पूजा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार, उपाध्यक्ष दिनेश मंडल, राहुल शर्मा, राजकुमार शर्मा, आशीष शर्मा, राहुल यादव, रवि कुमार, कंचन देवी, रुक्मिणी देवी, सौम्या कुमारी, रूपा देवी, विशाल शर्मा सहित कई लोग शामिल हुए।