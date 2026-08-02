Bhagalpur News: वार्ड पार्षद पुत्र के साथ मारपीट को लेकर दिया आवेदन
Bhagalpur News: भागलपुर के वार्ड 44 में 31 जुलाई को एक कव्वाली समारोह के दौरान वार्ड पार्षद कहकशां प्रवीण के दोनों पुत्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वार्ड पार्षद ने थाना बबरगंज में नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। वार्ड संख्या 44 में आयोजित कव्वाली में 31 जुलाई की सुबह वार्ड पार्षद कहकशां प्रवीण के दोनों पुत्र के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर वार्ड 44 की वार्ड पार्षद ने बबरगंज थाना में 8-9 नामजद और 30- 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनके दोनों पुत्रों के साथ मारपीट करने को लेकर लिखित आवेदन दिया है। वार्ड पार्षद ने बताया कि उनके पुत्र सैफ आलम (18) और कैफ आलम (16) अपने पिता के साथ कव्वाली देखने के लिए गये थे। इसी बीच पहले से घात लगाकर खड़े कुछ लोगों ने उनके बच्चों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया।
बबरगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन और वीडियो मिला है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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