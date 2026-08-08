Bhagalpur News: अररिया: आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के मानिकपुर में आपसी विवाद के कारण दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जख्मी महिला का नाम साबरी है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर में आपसी विवाद को ल्ोकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से रखती हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला साबरी बताया जा रहा है।
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