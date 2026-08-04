Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के लोधीपुर में एक आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Bhagalpur News: अररिया, एक संवाददाता। अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोधीपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला साबरी बतायी जा रही है।
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