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Bhagalpur News: सजौर किसनपुर अमखोरिया में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शाहकुंड के किसनपुर अमखोरिया में एक आपसी विवाद के चलते मारपीट हुई है। विजय कुमार ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिथुन कुमार ने थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी की है, जिसका आरोप है कि सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया। थानाध्यक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

Bhagalpur News: सजौर किसनपुर अमखोरिया में मारपीट

Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर थाना क्षेत्र के किसनपुर अमखोरिया में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई है। इस मामले को लेकर विजय कुमार ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में थानाध्यक्ष के खिलाफ अशिष्ट व्यवहार करने की शिकायत मिथुन कुमार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को डाक के जरिए आवेदन भेजकर की है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाने पर उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है।

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