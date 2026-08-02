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Bhagalpur News: अररिया: आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के गरगद्दी में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला को परिजनों और स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उनकी पहचान रहमती के रूप में की गई है।

Bhagalpur News: अररिया: आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गरगद्दी में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला रहमती बताया जा रहा है।

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