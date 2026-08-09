Bhagalpur News: सजौर में मारपीट के आरोप में एक गिरफ्तार
Bhagalpur News: शाहकुंड के दासपुर गांव में आपसी बंटवारे को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट हुई। अजीत कुमार और रविंद्र कुमार ने अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि एक आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर थाना क्षेत्र के दासपुर गांव में आपसी बंटवारे को लेकर दो गुटों में मारपीट की घटना घटी है। इसे लेकर अजीत कुमार और रविंद्र कुमार द्वारा अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में थानाध्यक्ष राजेश रंजन का कहना है कि एक आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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