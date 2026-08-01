Bhagalpur News: अररिया: रास्ता विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, तीन जख्मी
Bhagalpur News: अररिया के हरिया पंचायत में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों को स्थानीय लोगों द्वारा सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जख्मी व्यक्तियों में तहमीना, नाजिया और अफजल शामिल हैं। चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है।
Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र कुमार मल्लिक की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिया पंचायत में रास्ते की विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में तीनों जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। जख्मी व्यक्ति तहमीना, नाजिया और अफजल बताया जा रहा है।
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