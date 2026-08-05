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Bhagalpur News: अररिया : दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया के फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र में हल्दिया गांव में जानवर के खेत में घुसने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में दो महिलाएं, शगुन और अस्मिदा, गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

Bhagalpur News: अररिया : दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो महिला जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हल्दिया बिहार में खेत में पशु जाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकत्सिकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला शगुन और अस्मिदा बताया जा रहा है।

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