Bhagalpur News: मारपीट में घायलों का हुआ इलाज
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में जहांगीर काली स्थान के पास मंगलवार की रात हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और उनका इलाज किया गया। घायलों में सनी कुमार, मुस्कान कुमार सहित अन्य शामिल हैं।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। थाना क्षेत्र के जहांगीर काली स्थान के पास मंगलवार की रात हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सभी घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाया गया। जहां घायलों का इलाज किया गया। कर्तव्य पर तैनात चिकित्सक ने बताया कि मारपीट के मामले में सनी कुमार, मुस्कान कुमार, पारो देवी, साजन देवी, गुजो देवी, काजल, संतोष साहनी, संजू देवी, दीपक कुमार एवं मनोज साहनी को घायल स्थिति में अस्पताल लाया गया। जहां सभी का इलाज हुआ।
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