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Bhagalpur News: अररिया : मारपीट में अलग-अलग गांव के दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पलासी प्रखंड के दो गांवों में आपसी विवाद के कारण मारपीट की घटना में महिला सहित दो लोग घायल हो गए। घायल प्रकाश कुमार और साकेरा का इलाज पलासी सीएचसी में किया गया। चिकित्सक ने बताया कि दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है।

Bhagalpur News: अररिया : मारपीट में अलग-अलग गांव के दो घायल

Bhagalpur News: पलासी ए.सं। पलासी प्रखंड के दो अलग अलग गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में महिला सहित दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में कनखूदिया के प्रकाश कुमार व दिघली का साकेरा शामिल हैं। दोनों घायलो का इलाज पलासी सीएचसी में कराया गया। इस बाबत प्रभारी चिकित्सक डॉ. जहांगीर आलम ने बताया कि उपचार बाद दोनों घायल खतरे से बाहर है।

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