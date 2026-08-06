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Bhagalpur News: तार बिछाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह के कासिमपुर गांव में खेत पटवन के लिए बिजली का तार बिछाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें गोराडीह स्वास्थ्य केंद्र से मायागंज रेफर किया गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Bhagalpur News: तार बिछाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार घायल

Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में खेत पटवन के लिए बिजली का तार बिछाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जिसमें दोनों तरफ से चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोराडीह में प्रारंभिक उपचार के बाद मायागंज रेफर कर दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें एक पक्ष के राहुल कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया। जिसमें रामदेव मंडल, शशि मंडल, जितेन्द्र मंडल, पियूष कुमार और रविभूषण को आरोपी बनाया गया।वहीं दूसरे पक्ष से गुड़िया देवी के बयान पर ललन मंडल, राहुल मंडल, राजेश मंडल, अशोक मंडल और रूबी देवी को आरोपी बनाया गया है।

प्राथमिकी के बाद एक पक्ष के जितेंद्र मंडल और शशि मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के खेत होकर पटवन के लिए बिजली का तार बिछाया जा रहा था। जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया। इसके बाद कहासुनी के बाद मामला मारपीट में बदल गया। साथ ही बताया कि दोनों में पूर्व से भी दुश्मनी है। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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