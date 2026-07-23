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Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों में लड़ाई, महिला गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डमहेली में

Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों में लड़ाई, महिला गंभीर

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाताअररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डमहेली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सत्र अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला मेहजबी बताया जा रहा है।

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