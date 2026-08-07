Bhagalpur News: अररिया: आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी
Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र के समदा में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे सदर अस्पताल अररिया पहुँचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल महिला का नाम मेहजबी बताया गया है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत समदा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला मेहजबी बताया जा रहा है।
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