Bhagalpur News: अररिया: खेत में पशु जाने पर दो पक्षों में मारपीट, महिला गंभीर
Bhagalpur News: अररिया सदर प्रखंड के अजमतपुर गांव में खेत में पशु जाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस झगड़े में एक महिला, रंजीला, गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से अररिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Bhagalpur News: अररिया से फुलेंद्र कुमार मल्लिक की रिपोर्ट अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अजमतपुर गांव में खेत में पशु जाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला रंजीला बताया जा रहा है।
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