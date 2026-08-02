Bhagalpur News: रास्ता विवाद को लेकर मारपीट, दो घायल
Bhagalpur News: गोराडीह थाना क्षेत्र के पुन्नख गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। प्रदीप यादव और रिंकू देवी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिंकू देवी ने गोतिया के तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने मामले की जांच शुरू की है।
Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता गोराडीह थाना क्षेत्र के पुन्नख गांव में रास्ता विवाद को लेकर हो पक्षों में मारपीट हो गई। जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान प्रदीप यादव और रिंकू देवी के रूप में की गई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं रिंकू देवी ने गोतिया के तीन लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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