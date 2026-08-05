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Bhagalpur News: खगड़िया : छात्रा से अभद्र पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया शहर के मिडिल स्कूल दानटोला में अभिभावक और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की, जिससे कुछ शिक्षकों को चोटें आईं। यह घटना तब हुई जब एक शिक्षक पर एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई।

Bhagalpur News: खगड़िया : छात्रा से अभद्र पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

Bhagalpur News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया शहर स्थित मिडिल स्कूल दानटोला में बुधवार को अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। जिसमें कुछ शिक्षकों को चोट भी लगी। पुलिस के आने पर आरोपी शिक्षक को अपने साथ ले गई तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल गत तीन अगस्त को स्कूल में सहायक शिक्षक मो इरसाद अली द्वारा क्लास छह की एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर लोगों का गुस्सा बुधवार को स्कूल खुलने पर फूट पड़ा। लोगों ने स्कूल में हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बीचबचाव में अन्य एक दो शिक्षक को भी चोट आई।

इधर सूचना पर स्थापना डीपीओ नूपुर प्रसाद स्कूल पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था। हालांकि डीपीओ ने शिक्षकों से मामले की जानकारी लेकर रिपोर्ट डीईओ को सौप दी। इधर डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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