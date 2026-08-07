Bhagalpur News: सहरसा: जलजमाव से तंग ग्रामीणों ने सड़क पर की धान की रोपनी
Bhagalpur News: कहरा से विजय झा की रिपोर्ट बरियाही बाजार में जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने
Bhagalpur News: कहरा से विजय झा की रिपोर्ट बरियाही बाजार में जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए सड़क पर धान की बिचड़ा रोपनी की। एनएच-327ई से ग्रामीण हटिया होते हुए एनएच-107 बायपास जाने वाली इस जर्जर सड़क पर बारिश के बाद करीब 250-300 फीट तक एक से डेढ़ फीट पानी जमा रहने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग वर्षों से वैकल्पिक बायपास के रूप में उपयोग होता रहा है। जलजमाव के कारण राहगीरों के साथ- साथ सड़क किनारे रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
डेढ़ वर्ष पहले सड़क निर्माण का शिलान्यास होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। कई बार आवेदन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने सड़क पर धान रोपकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की।
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