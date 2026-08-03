Bhagalpur News: जमुई : धान रोपनी कर सड़क पर जल भराव को ले जताया विरोध

Bhagalpur News: जमुई : धान रोपनी कर सड़क पर जल भराव को ले जताया विरोध
Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु कुमार की रिपोर्ट झाझा, निज संवाददाता सड़क पर जलभराव की समस्या को
Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु कुमार की रिपोर्ट झाझा, निज संवाददातासड़क पर जलभराव की समस्या को ले अपना विरोध व आक्रोश ग्रामीणों द्वारा उक्त जलभराव में धान रोपनी करते हुए जताया गया। मामला बरमसिया-परासी मुख्य सड़क का है। झाझा के शहरी क्षेत्र के सीमाने पर स्थित महापुर गांव के समीप की सड़क पर जलजमाव एवं कीचड़मय स्थिति के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय वाहन चालक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद यादव उर्फ फुटल कपार एवं ग्रामीणों ने सड़क के जलजमाव के बीच धान रोप कर विरोध प्रदर्शन किया। बिनोद यादव ने कहा कि वे लोग जब भी आंदोलन करते हैं तब सड़क की मरम्मत कर दी जाती है, किंतु इसके अलावा कभी सड़क की समस्या व उसके समाधान की ओर विभाग का ध्यान नहीं रहता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या हर बार विरोध प्रदर्शन करके ही विभाग व प्रशासन को जगाना पड़ेगा। उन्होंने दावे भरे अंदाज में कहा कि पिछले वर्ष भी उनलोगों द्वारा ऐसी ही कवायद के जरिए ध्यानाकर्षण करवाया गया था और तब जाकर सड़क मरम्मत का कार्य हुआ था। आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा सड़क का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। बताया कि कीचड़ आदि की समस्या तभी दूर हो सकती है जब सड़क किनारे नाला निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीणों के घरों का पानी एवं सड़क का पानी की निकासी नाले के जरिए ही संभव है। कहा, इसलिए शासन प्रशासन से उनकी मांग है कि समस्या से निजात को इस संबंध में ठोस कार्रवाई करते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। मौके पर अरुण सिन्हा, मनोज ठाकुर, संतोष कुशवाहा, सुरेश वर्मा के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
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