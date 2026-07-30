Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया : सड़क नहीं रहने से ओलाबाड़ी के ग्रामीणों को आवागमन में होती है परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कुर्साकांटा के ग्रामीणों ने सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़कों के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, विशेषकर बारिश के समय। विधायक ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Bhagalpur News: अररिया : सड़क नहीं रहने से ओलाबाड़ी के ग्रामीणों को आवागमन में होती है परेशानी

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा सड़क निर्माण को लेकर परेशान ग्रामीणों ने सिकटी विधायक को सौंपा ज्ञापनविधायक ने आवश्यक कार्रवाई का दिया भरोसाकुर्साकांटा, निज प्रतिनिधिसिकटी प्रखड के खोरागाछ पंचायत के ओलाबाड़ी वार्ड संख्या 15 के एक दर्जन से अधिक लोगों ने सड़क निर्माण की मांग करते हुए पूर्व मंत्री सह सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल के आवास पर मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीण प्रमोद सिंह, कार्तिक सिंह, अनोज सिंह, शिव नाथ सिंह, जितेन्द्र सिंह, हरिहर प्रसाद सिंह, संजय सिंह, गयानन्द सिंह, मयानन्द सिंह आदि ग्रामीण ने विधायक को बताया कि सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी परेशानी होती है।

खासकर बारिश के मौसम में साइकिल, बाइक, ऑटो, चारपहिया वाहन की बात तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। खासकर स्कूल आने जान वाल बच्चे को काफी परेशानी होती है। यही नहीं बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं अगर कोई बीमार पड़ जाए तो और उन्हें अस्पताल या किसी डॉक्टर के यहां ले जाना पड़े तो काफी कठिनाई होती है। वहीं विधायक ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सड़क निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Kursakanta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।