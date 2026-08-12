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Bhagalpur News: कटाव की जद में रजंदीपुर-संतनगर ग्रामीण पीसीसी सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। रजंदीपुर पंचायत की संतनगर में पीसीसी सड़क का कटाव शुरू हो गया है। कटाव के कारण लोग अपने घरों को खाली कर ऊँचे स्थानों पर जा रहे हैं। शंकरपुर में भी कटाव जारी है। प्रशासन ने राहत सामग्री का स्टॉक किया है और राहत कार्य चल रहा है।

Bhagalpur News: कटाव की जद में रजंदीपुर-संतनगर ग्रामीण पीसीसी सड़क

Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत की संतनगर में ग्रामीण पीसीसी सड़क का कटाव शुरू हो गया है। कुछ सड़क कटाव की जद में है। वहीं, शंकरपुर में भी विगत दिनों से कटाव जारी है। कटाव की जद में आने वाले घरों को लोग खाली करने लगे हैं। रंजदीपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिगंबर कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल पोद्दार आदि ने कहा कि ग्रामीण पीसीसी सड़क संतनगर के पास कटाव हो रहा है। बताया गया कि रजंदीपुर से लेकर संतनगर बगडेर तक कटाव जारी है। कई जगह सड़क में दरार हो गया है। इधर, ग्राम पंचायत शंकरपुर में भी कटाव जारी है।

लोग कटाव के क्षेत्र से घर खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। सबौर सीओ दिव्या कुमारी ने कहा कि राहत कार्य के लिए विभाग से बात की गई है। राहत सामग्री का स्टॉक किया गया है। कुछ स्थानों पर राहत कार्य जारी है।

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