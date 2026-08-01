Bhagalpur News: सहरसा: एनएच-327ई की बदहाली पर ग्रामीणों का सांकेतिक धरना

Bhagalpur News: कहरा से विजय झा की रिपोर्ट बनगांव स्थित गोसाई जी कुटी से बरियाही बाजार तक जर्जर हो चुकी एनएच-327ई की शीघ्र मरम्मत की मांग को लेकर शनिवार को बनगांव चौक के समीप ग्रामीणों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरना के दौरान ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति पर गहरा आक्रोश जताते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की।।वक्ताओं ने कहा कि बनगांव से महिषी एवं बलुआहा जाने वाली एनएच-327ई लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे लगातार बड़े होते जा रहे हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और लगभग प्रतिदिन बाइक सवार फिसलकर घायल हो रहे हैं।ग्रामीणों

ने बताया कि यह सड़क मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ गोसाई जी कुटी, बनगांव चौक स्थित मध्य एवं उच्चतर विद्यालय सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धरना दे रहे लोगों ने बरियाही बाजार से बनगांव कुटी तक सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अगस्त को बड़े स्तर पर धरना एवं विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। शशिधर ठाकुर की अध्यक्षता एवं निर्मल मिश्र के संचालन में आयोजित धरना में मुनिनाथ झा चमन, अमरनाथ झा, मनोरंजन खां, गोपाल झा, सुमन झा, दिनकर झा, राजेश कात्यायन, जीतू झा, आशुतोष खां, सुबोध खां, पप्पू खां, अभय खां, गुंजन मिश्र, चंदन मिश्र समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।