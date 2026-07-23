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Bhagalpur News: बांका : हल्की बारिश में जलमग्न हुईं कच्ची सड़कें, ग्रामीणों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। शंभूगंज प्रखंड के दर्जनों गांवों की कच्ची

Bhagalpur News: बांका : हल्की बारिश में जलमग्न हुईं कच्ची सड़कें, ग्रामीणों में आक्रोश

Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।शंभूगंज प्रखंड के दर्जनों गांवों की कच्ची सड़कें हल्की बारिश में ही जलजमाव का शिकार हो गई हैं। सबसे अधिक परेशानी पूर्वी कटसकरा पंचायत के पिंडरा समेत कई गांवों के लोगों को हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 77 वर्ष बाद भी इन गांवों तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है। बारिश के दौरान सड़कें कीचड़ और पानी से भर जाती हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सरकार एवं जनप्रतिनिधियों से जल्द पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है।

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उनका कहना है कि कई बार शिकायत और मांग के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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