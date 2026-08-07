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Bhagalpur News: सहरसा: कोसी कटाव से उजड़ा विद्यालय, अब सरकारी जमीन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कोसी नदी के कटाव से विद्यालय भवन ढह गया है। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर सरकारी भूमि का सत्यापन कराने की मांग की है। वर्तमान में, विद्यालय का संचालन सामुदायिक भवन में हो रहा है, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने भी सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

Bhagalpur News: सहरसा: कोसी कटाव से उजड़ा विद्यालय, अब सरकारी जमीन की मांग

Bhagalpur News: महिषी, एक संवाददाता। कोसी नदी के कटाव से भवन विहीन हुए प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय कुन्दह के लिए ग्रामीणों ने सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को आवेदन सौंपकर सरकारी भूखंड का सत्यापन कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कोसी की विनाशकारी कटाव में विद्यालय भवन नदी में समा गया, जिसके बाद इसकी सूचना कई बार शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल विद्यालय का संचालन कुन्दह स्थित सामुदायिक भवन के टीन शेड में किया जा रहा है। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई होने से छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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हाल ही में शिक्षा विभाग के डीपीओ ने विद्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय का संचालन पूर्ववत कुन्दह गांव में ही कराने की मांग रखी। डीपीओ ने इसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताते हुए ग्रामीणों को उपयुक्त भूखंड चिन्हित कराने का सुझाव दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय अमीन से सरकारी भूमि का सत्यापन कर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजने की मांग सीओ से की है।

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