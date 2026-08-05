Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त, 30 दिनों में होगा निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: दिघलबैंक से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट दिघलबैंक। एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के करूआमनी स्थित मनरेगा

Bhagalpur News: किशनगंज: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त, 30 दिनों में होगा निष्पादन

Bhagalpur News: दिघलबैंक से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट दिघलबैंक। एक संवाददाता

सहयोग शिविर का आयोजन

प्रखंड क्षेत्र के करूआमनी स्थित मनरेगा भवन में बुधवार को 'विकसित भारत-समृद्ध बिहार' अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषि, बिजली, सहकारिता, मनरेगा, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), राजस्व समेत 44 विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर शिविर पहुंचे और संबंधित विभागों के काउंटरों पर आवेदन जमा किए।

समस्याओं का समाधान

शिविर के दौरान किसान निबंधन, ई-केवाईसी सहित कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग आलोक कुमार भारती एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बप्पी ऋषि ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर से संबंधित मामलों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

स्थानीय उपस्थित

मौके पर राजस्व अधिकारी प्रिंस कुमार, सीडीपीओ शबनम शीला, कृषि समन्वयक कौशल किशोर, कृषि सलाहकार जितेंद्र कुमार, विकास मित्र मिंटू कुमार दास, कुमार गणेश, रोजगार सेवक संतोष कुमार, पंचायत सचिव नूर आलम, मुखिया अब्दुल मजीद, उपमुखिया खीर मोहन सिंह, सरपंच मनोज गिरी समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

इस शिविर में कितने विभागों से आवेदन प्राप्त किए गए?
शिविर में कृषि, बिजली, सहकारिता, मनरेगा, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), राजस्व समेत 44 विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।