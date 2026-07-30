Bhagalpur News: लखीसराय : बिजली-पानी की व्यवस्था सुधार को लेकर डीएम से लगाई गुहार
Bhagalpur News: कजरा, एक संवाददाता। उरैन ग्राम की सरपंच सोनी कुमारी ने जिलाधिकारी को बिजली और पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन दिया है। ग्रामीण लंबे समय से इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। सरपंच ने दोनों विभागों से नियमित बिजली आपूर्ति और नल-जल योजना का लाभ पहुंचाने की मांग की है।
Bhagalpur News: कजरा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत उरैन ग्राम कचहरी की सरपंच सोनी कुमारी ने बिजली और पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी, लखीसराय को आवेदन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि उरैन एवं बुधौली बनकर पंचायत के ग्रामीण लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
बिजली समस्या
सरपंच ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि बिजली विभाग की कार्यशैली के कारण क्षेत्र में बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। स्थिति यह है कि कुछ ही घंटों पर बिजली काट दी जाती है और 24 घंटे के भीतर कई बार बिजली गुल हो जाती है। लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।
पेयजल संकट
आवेदन में पेयजल संकट का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा दोनों पंचायतों में जलमीनार का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन अब तक सभी घरों को नल-जल योजना से नहीं जोड़ा गया है। इसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
समाधान की मांग
सरपंच ने कहा है कि बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से दोनों विभागों को आवश्यक निर्देश देकर बिजली आपूर्ति को नियमित कराने तथा प्रत्येक घर तक नल-जल योजना का लाभ पहुंचाने की मांग की है।
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