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Bhagalpur News: विषहरी पूजा: मंदिरों के आसपास दुरुस्त होंगे सड़क-नाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​निगम के दावों के बीच दिखीं खामियां पूजा से पूर्व विषहरी स्थानों के पहुंच-पथ का

Bhagalpur News: विषहरी पूजा: मंदिरों के आसपास दुरुस्त होंगे सड़क-नाले

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। आगामी विषहरी पूजा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम ने विषहरी स्थानों और मंदिरों के आसपास की अव्यवस्थाओं को दूर करने की योजना बनाई है। इसके तहत जर्जर सड़कों व नालों की मरम्मत, जल भरने वाले घाटों की सफाई, पहुंच पथ पर कार्पेट बिछाने और मंदिर परिसर के 50 मीटर दायरे में आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटें लगाने का दावा किया गया है। अधिकारियों की टीम ने स्थलों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पूजा समिति के सदस्यों के अनुसार ​निगम प्रशासन यदि समय रहते इन जमीनी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकालता, तो पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, नगर निगम के इन दावों के उलट जब हिन्दुस्तान टीम ने शहर के प्रमुख विषहरी स्थानों का जायजा लिया, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई।

अवयवस्थाओं की स्थिति

​परबत्ती विषहरी स्थान: मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण के कारण श्रद्धालुओं का निकलना दूभर है। मंदिर के पीछे कचरे का ढेर लगा है, वहीं थोड़ी दूर पर ही बरसात के दौरान नाले का पानी सड़कों पर उफान मारने लगता है।

सड़क और नाले की स्थिति

​दीपनगर चौक विषहरी स्थान: यहां सड़क-नाले की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन चौक से ढेबर गेट तक सड़क किनारे कचरे का अंबार लगा रहता है।

कचरे के ढेर की समस्या

​बड़ी खंजरपुर विषहरी स्थान: मायागंज मार्ग पर स्थित इस मंदिर का एक कोना मानो कूड़ा डंपिंग यार्ड बन चुका है। निगम द्वारा समय पर कचरा न उठाने से दुर्गंध फैलती है। पास की सुरखीकल सड़क भी जर्जर है।

सुरक्षा मुद्दे

​भीखनपुर विषहरी स्थान: 12 नंबर गुमटी के समीप नव निर्मित सड़क और नाला राहत देने वाले हैं, लेकिन मंदिर के ठीक पास जमीन के बेहद करीब लटकते बिजली के नंगे तार किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं।

श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई

​इशाकचक विषहरी स्थान: यहां पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी। बारिश होते ही भोलानाथ अंडरपास में जलजमाव हो जाता है। आरओबी निर्माण कार्य और सड़क पर बिखरे नाले के मलबे ने स्थिति और बदतर बना दी है।

विषहरी पूजा को लेकर पूजा और मेला आयोजन स्थलों और उसके आसपास फैली अव्यवस्थाओं को समय रहते दूर कर लिया जाएगा। सड़क और नालों की मरम्मत से लेकर सजावटी लाइट और साफ-सफाई के विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। इसको लेकर निगम की टीम लगातार पूजा स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर रही है।

- असगर अली, नगर प्रबंधक, भागलपुर नगर निगम।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विषहरी पूजा की तैयारी कौन कर रहा है?
नगर निगम प्रशासन विषहरी पूजा की तैयारी कर रहा है।
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