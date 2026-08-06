Bhagalpur News: निगमकर्मियों की हड़ताल जारी, बारिश में सड़कों पर बह रहा कूड़ा-कचरा
Bhagalpur News: सातवां दिन दक्षिण क्षेत्र समेत मुख्य बाजारों की हालत बेहद नारकीय बनी तीन सूत्री
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को सातवें दिन भी जारी रही। बिहार राज्य नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल के कारण नगर निगम की सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर दैनिक कामकाज और जलापूर्ति प्रणाली तक बुरी तरह प्रभावित हुई है। हड़ताल का सबसे भयावह असर शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है।
नगर निगम सेवाओं पर प्रभाव
मुख्य सड़कों को छोड़ दें तो शहर के अधिकांश मोहल्लों में पिछले चार दिनों से कचरे का उठाव पूरी तरह ठप है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कूड़ा-कचरा सड़कों पर बह रहा है। जिससे पूरे शहर की नारकीय स्थिति हो गई है। आम नागरिकों और राहगीरों को गंदगी के बीच ही आना-जाना मजबूरी हो गयी है। अलीगंज, मिरजानहाट और दक्षिणी क्षेत्र के कई इलाकों में स्थिति सबसे बदतर है, जहां चारों तरफ कचरे के बड़े-बड़े अंबार लग चुके हैं। दूसरी ओर, इशाकचक, भीखनपुर के मोहल्लों और इशाकचक-लालूचक मार्ग की हालत अत्यंत चिंताजनक है। यहां सड़क के एक ओर जहां कचरे का ढेर है, वहीं दूसरी ओर नाले की सफाई के बाद निकाली गई गाद को सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। कीचड़ व बदबू के चलते राहगीरों का चलना दुभर हो गया है। असानंदपुर, उर्दू बाजार रोड और गुरुद्वारा रोड जैसे व्यस्त इलाकों में भी कचरा न उठने से स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि नगर निगम कर्मी अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर बीते 30 जुलाई से हड़ताल पर हैं।
सरकार का रुख सकारात्मक
निगम हड़ताल पर सरकार का रुख सकारात्मक: डॉ. प्रीति शेखर। नगर निकायकर्मियों की जारी हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सशक्त स्थायी समिति सदस्य व भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रीति शेखर ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने जनहित को देखते हुए हड़ताली कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। डॉ. प्रीति ने बताया कि सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और कर्मियों की उचित मांगों का पूरा सम्मान किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही हड़ताल खत्म होगी और शहरवासियों को राहत मिलेगी।
कर्मचारियों ने जताई चेतावनी
सफाईकर्मियों के संघ ने चेताया, मांगें न मानी तो ठप रहेगा काम। नगर निगमकर्मियों की हड़ताल के सातवें दिन मेयर, डिप्टी मेयर और सशक्त स्थायी समिति ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया है। इसके लिए बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ और कर्मचारियों ने नगर सरकार का आभार व्यक्त किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गनपत राम ने कहा कि पवित्र सावन माह को देखते हुए सफाईकर्मी फिलहाल जलापूर्ति व आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वे आंदोलन को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संघ कामकाज पूरी तरह ठप रखने को बाध्य होगा। मौके पर विकास हरि, पूरन, राजेश राय और सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे।
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